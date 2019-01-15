Ждем продолжения консолидации рынка евробондов - Промсвязьбанк

"В понедельник сегмент суверенных евробондов ЕМ продолжил консолидацию - доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,78% годовых, Мексики – снизились на 5 б.п. (4,4%), ЮАР – прибавили 4 б.п. (5,48%). Доходность UST’10 осталась без изменений на отметке 2,7% годовых. Вышедшая вчера негативная статистика по экономике Китая не оказала существенного влияния на долговой рынок; сегодня с утра настроения на глобальных рынках несколько улучшаются после обещаний правительства Китая поддержать экономику за счет госрасходов и снижения налогов. Отметим, что премия к UST российских 10-летних бумаг снизилась с локального максимума (240 б.п.) в конце декабря до 207 б.п. на текущий момент. На наш взгляд, данный спрэд вполне может перейти в диапазон 180-200 б.п., однако пока этому мешают новости из США, где, в частности, продолжается "shutdown" правительства. Ждем продолжения консолидации рынка евробондов; для продолжения роста инвесторам необходимы новые порции позитивных новостей", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.