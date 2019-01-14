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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" - ИФК "Солид"
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14 января 2019 года 09:41
Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" - ИФК "Солид"
"В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Индекс МосБиржи начнет торги в незначительном "минусе" на фоне коррекции мировых площадок и локального снижения нефтяных цен. Американские инвесторы продолжают покупки на рынке акций, но уже не так активно, как в первые дни 2019 года. Продолжающиеся между Конгрессом и Трампом споры по бюджету США препятствуют продолжению тренда. Говорить о завершении "шатдауна" еще очень рано, более того, не исключено введение чрезвычайного положения в ближайшие дни, что станет негативным сигналом для рынков и обеспечит частичное возвращение инвесторов в казначейские облигации", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.
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14 января 2019 года 09:50
"Цены на нефть снижаются на фоне коррекции на азиатских фондовых площадках, что обусловлено опасениями относительно замедления экономического роста в Китае после выхода слабой статистики по торговому балансу. В краткосрочной перспективе инвесторы продолжат фиксировать прибыль и займут... читать дальше
.14 января 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы продемонстрировали слабое снижение по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник. читать дальше
.11 января 2019 года 17:40
Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer
Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной... читать дальше
.11 января 2019 года 14:40
Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку... читать дальше
.11 января 2019 года 14:10
"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают... читать дальше
.11 января 2019 года 13:15
Замедление темпов мирового экономического роста повлияет на инвестиционную активность в 2019 году - ИК "ФИНАМ"
По итогам прошлого года сводный индекс мировых фондовых рынков MSCI All-Country World снизился более чем на 11%. Негативный эффект оказали опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, повышение ставок в США, эскалация торгового противостояния США и Китая, а также усиление политических рисков... читать дальше
.11 января 2019 года 12:37
"Цены на нефть незначительно растут в ходе утренних торгов сегодня. Контракты на Brent торгуются в районе $62.1/bbl, а стоимость фьючерсов на WTI находится у отметки $52.7/bbl. За прошедший день нефтяные котировки не демонстрировали выраженной динамики, закрывшись практически на уровнях открытия... читать дальше
.11 января 2019 года 11:52
"В декабре мы неоднократно наблюдали, как во второй половине американской сессии преобладали продажи, перечеркивая тем самым все позитивные моменты начала дня, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Однако после Рождества преобладает обратная тенденция: акции выкупаются инвесторами... читать дальше
.11 января 2019 года 11:10
Прошедший 2018 год для сырьевых рынков в целом выдался положительным, хотя общая динамика оставалась в рамках широкого диапазона консолидации, что показывало большинство товаров, считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Индекс CRB в 2018 г. показал рост на... читать дальше
.11 января 2019 года 10:17
"Евробонды ЕМ продолжают консолидироваться после роста котировок в понедельник – заявления главы ФРС, сделанные в конце прошлой недели, рынком уже учтены и инвесторам необходимы новые позитивные сигналы. Вчера Дж.Пауэлл в своем выступлении на заседании Экономического клуба в Вашингтоне подтвердил... читать дальше
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