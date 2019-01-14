Пара доллар/рубль: диапазон 66-68 - Промсвязьбанк

"Все три полноценных торговых дня прошлой торговой недели пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки 67. Внешние условия для рубля в этот период были скорее нейтральными - большинство валют EM демонстрировало слабо позитивную динамику, цены на нефть локально корректировались, индекс доллара на глобальном валютном рынке по сравнению с уровнями середины прошлой недели изменился не сильно. Из внутренних историй отметим публикацию в пятницу информационного сообщения Минфина, согласно которому в период с 15 января по 6 февраля ЦБ РФ (по поручению Минфина) купит на открытом рынке валюты на сумму в 265,8 млрд руб.(напоминаем, что ЦБ возобновляет осуществление операций на открытом рынке, замороженных в августе прошлого года). Каких-либо больших рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила мы на данный момент не наблюдаем - учитывая заметное снижение нефтяных котировок по сравнению с летними уровнями (когда операции на открытом рынке были прекращены), объемы покупок валюты уменьшились, и на горизонте всего первого квартала объем операций ЦБ будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счета. На ближайшие дни в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-68. С учетом локального ухудшения аппетита к риску на глобальных рынках возрастает вероятность движения к верхней границе диапазона", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.