Фондовые торги откроются снижением - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно негативная. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и цен на энергоносители поспособствуют открытию торгов снижением. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены на 2430 и 2415 пунктах, а по индексу РТС на 1140 и 1130 пунктах", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.