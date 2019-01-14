Диапазон для индекса МосБиржи остается прежний - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок закрыл пятничные торги ростом на 0,4%. В лидерах по-прежнему держатся преимущественно внутренние секторы: секторальный индекс финансов прибавил по итогам пятницы 1,1%, энергетики - 0,8%, потребительского сектора - 0,7%. В качестве базового сценария на ближайшие торговые сессии для индекса МосБиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2400-2450 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.