Российский рынок акций откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов Индекса Мосбиржи, растеряв все сегодняшние приобретения - Алор Брокер

"Российский рынок акций отошел от максимумов дня, и на краснеющей Америке Индекс Мосбиржи откатился от зоны сопротивления 2440-2445 пунктов, растеряв все сегодняшние приобретения. Но пока мы не видим масштабной фиксации прибыли. Это, отчасти, связано с короткой рабочей неделей и возвращением части инвесторов на рынок после выходных, которые начали присоединяться к пост-новогоднему ралли, покупая бумаги. Мы предлагали фиксировать часть прибыли в районе сопротивления 2440, но тем, кто не успел этого сделать, среднесрочные лонги через выходные лучше перенести. В случае, если Штаты не смогут откупить текущую просадку, в понедельник будет хорошая возможность усредниться. Вероятность роста Индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе в район 2500 пунктов выше, нежели пробития ближайшей поддержки 2395. По-прежнему делаем ставку на бумаги металлургов, "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Настораживает рубль, который к закрытию фондовой секции Мосбиржи вновь ушел выше отметки 67. Отчасти снижение российской валюты вызвано начавшимся укреплением доллара на мировом рынке, но также и является свидетельством отсутствия желания вкладываться в рублевые активы. Впрочем, мы уже отмечали, что в ближайшие дни наиболее вероятный сценарий по паре доллар-рубль - консолидация в районе отметки 67", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.