Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют - "Открытие Брокер"

"Рубль оказался самым слабым среди сырьевых валют. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4145 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,93%, а месячная повысилась до 8,23%. Негативом для рубля стало объявление параметров валютных закупок Минфина РФ в период с 15 января по 6 февраля. В рамках бюджетного правила ЦБ РФ закупит валюту на 265,8 млрд рублей (около 15,6 млрд рублей в день). Кроме того, дополнительно могут использоваться средства из ранее нереализованных объёмов. В целом спрос в рамках этих операций может составить $4,2-4,5 млрд. Соответственно, опасения рынка на счёт возобновления устойчивой тенденции к ослаблению национальной валюты имеют под собой вполне определённые основания. В качестве противовеса будет выступать налоговый период, а также сохраняющиеся положительные сальдо торгового и платёжного баланса. Кроме того, 16 февраля будут проведены первые аукционы ОФЗ, которые прояснят ситуацию со спросом на рублёвые долги. К 15:20 (мск) USD/RUB - 66,96 (+0,07%), EUR/RUB - 77,205 (+0,39%)", - обращает внимание ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.