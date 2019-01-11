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11 января 2019 года 17:15
Курс рубля сохраняет позиции на фоне осторожного восстановления аппетита к риску - БКС
Умеренный рост принятия рисков инвесторами в конце недели продолжается - ФРС посылает рынкам дополнительные сигналы о "гибкости" своей политики, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В целом усиление "голубиной" составляющей в тоне американского регулятора, по оценкам эксперта, сейчас является главным фактором, способствующим risk-on в настроениях инвесторов. На сегодняшний день де-факто можно наблюдать, как монетарные власти США с помощью вербальных инструментов проводят "настройку" рынков. "В свою очередь, мы продолжаем полагать, что для полноценного восстановления рыночных риск-аппетитов участникам необходимы фактические действия, как в виде реального смягчения политики ФРС (как минимум - сохранение ставок без изменений в первом полугодии, как максимум - появление информации о возможном снижении ставок в течение 2019 года, а также изменение позиции в отношении сокращения баланса ФРС) на ближайших заседаниях, так и в виде появления позитивной конкретики в торговых переговорах США и Китая. Рублевая валюта на неделе продемонстрировала несколько попыток укрепления к уровням 66,5, однако в пятницу курс рубля остаётся вблизи отметки 67. Как уже отмечалось нами ранее, отсутствие реального "прорыва" по торговой сделке между США и Китаем, а также полноценное сохранение всех актуальных для РФ рисков, в особенности геополитических, не позволяют в настоящий момент курсу рубля перейти к устойчивому укреплению", - указывает аналитик БКС. Однако, по мнению Антона Покатовича, также немаловажным будет заметить, что в ближайшей перспективе рублевые активы, скорее всего, будут двигаться в повышательном тренде вместе с активами других EM - долговой рынок РФ с начала года перешел к восстановлению и уже вернулся к максимальным значениям за 4 месяца. Заметная поддержка исходит и от роста нефтяных цен к уровням 62$/барр. Эксперт полагает, что в перспективе следующей недели позитивная динамика в ценовой конъюнктуре нефтяного рынка продолжит сопутствовать движению курсу рубля. Также к концу недели Минфин определил первые в этом году объемы покупок валюты в период с 15 января по 6 февраля - вблизи $4 млрд. Данные заявления оказали нейтральное воздействие на движение курса российской валюты. "Такая реакция в рубле, на наш взгляд, позволяет констатировать факт того, что опасения инвесторов в отношении фактора давления на курс рубля в виде "разморозки" рыночных покупок валюты в существенной мере нивелированы - возвращение к покупкам валюты будет происходить плавно. В перспективе следующей недели при сохранении умеренного роста склонности инвесторов к покупке риска, а также фиксации нефтяных цен в диапазоне 60-65$ курс рубля может сформироваться в коридоре 65,8-67,7", - прогнозирует специалист "БКС Премьер".
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