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11 января 2019 года 15:47
Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня умеренно негативный настрой на финансовых рынках сохранится. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисковым активам. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Индекс МосБиржи пока уверенно идёт на "штурм" исторического максимума, но докупать акции на текущих отметках уже не стоит", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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11 января 2019 года 17:40
Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer
Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной... читать дальше
.11 января 2019 года 14:40
Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку... читать дальше
.11 января 2019 года 14:10
"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают... читать дальше
.11 января 2019 года 13:15
Замедление темпов мирового экономического роста повлияет на инвестиционную активность в 2019 году - ИК "ФИНАМ"
По итогам прошлого года сводный индекс мировых фондовых рынков MSCI All-Country World снизился более чем на 11%. Негативный эффект оказали опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, повышение ставок в США, эскалация торгового противостояния США и Китая, а также усиление политических рисков... читать дальше
.11 января 2019 года 12:37
"Цены на нефть незначительно растут в ходе утренних торгов сегодня. Контракты на Brent торгуются в районе $62.1/bbl, а стоимость фьючерсов на WTI находится у отметки $52.7/bbl. За прошедший день нефтяные котировки не демонстрировали выраженной динамики, закрывшись практически на уровнях открытия... читать дальше
.11 января 2019 года 11:52
"В декабре мы неоднократно наблюдали, как во второй половине американской сессии преобладали продажи, перечеркивая тем самым все позитивные моменты начала дня, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Однако после Рождества преобладает обратная тенденция: акции выкупаются инвесторами... читать дальше
.11 января 2019 года 11:10
Прошедший 2018 год для сырьевых рынков в целом выдался положительным, хотя общая динамика оставалась в рамках широкого диапазона консолидации, что показывало большинство товаров, считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Индекс CRB в 2018 г. показал рост на... читать дальше
.11 января 2019 года 10:17
"Евробонды ЕМ продолжают консолидироваться после роста котировок в понедельник – заявления главы ФРС, сделанные в конце прошлой недели, рынком уже учтены и инвесторам необходимы новые позитивные сигналы. Вчера Дж.Пауэлл в своем выступлении на заседании Экономического клуба в Вашингтоне подтвердил... читать дальше
.11 января 2019 года 10:07
При уверенном спросе на рисковые активы восходящий тренд нефти продолжится к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть приостановили рост, поскольку с начала года котировки Brent выросли на 15%, и в текущий момент на рынке происходит фиксация прибыли. Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и падение экспорта нефти из Ирана, несмотря на освобождение страны от исполнения этого соглашения,... читать дальше
.11 января 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
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