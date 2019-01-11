Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично - ИК "ФИНАМ"

"До конца дня умеренно негативный настрой на финансовых рынках сохранится. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисковым активам. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Индекс МосБиржи пока уверенно идёт на "штурм" исторического максимума, но докупать акции на текущих отметках уже не стоит", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.