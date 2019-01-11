Продолжение роста евро зависит от настроений по USD - eToro

Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку главным источником укрепления евро является слабый доллар, все будет зависеть именно от его поведения.

"Американец" чувствует себя неважно, полагает эксперт: "Это неудивительно, учитывая продолжающийся шатдаун и осторожный настрой Федрезерва, который пришелся по нраву рисковым активам и дополнительно надавил на USD. Поскольку доллар находится под воздействием этих двух "медвежьих" факторов, как минимум, в обозримом будущем вряд ли стоит рассчитывать на устойчивое восстановление курса, а потенциальные всплески покупок скорее всего будут носит кратковременный характер и привлекать продавцов.

Но это не означает, что для евро открыт прямой путь на север. Экономические данные из еврозоны тревожат инвесторов и не способствуют росту привлекательности единой валюты, равно как и притоку капитала в Европу. Неопределенности добавляет Брекзит. На этом фронте ключевое событие состоится в следующий вторник - парламент будет голосовать за соглашение по Брекзиту. Поражение Мэй грозит обвалом фунта, который утянет за собой и евро".

С точки зрения технического анализа, пара EUR/USD, которая расположилась над 100-дневной скользящей средней, располагает потенциалом дальнейшего роста и может протестировать недавние максимумы в районе 1.1570, если подтвердит пробой уровня 1.15, который теперь выступает в роли ключевой краткосрочной поддержки, заключает Михаил Мащенко.