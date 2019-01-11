Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,6-67,6 - "Нордеа Банк"

"По нашему мнению, публикация данных о покупках валюты не окажет сильного влияния на пару USD/RUB из-за того, что решение ЦБ возобновить покупки, объявленное почти месяц назад, уже нашло отражение в ожиданиях участников рынка. Напомним, что покупки валюты Банком России были приостановлены летом 2018 года из-за волатильности на рынке Forex. Стоит также отметить, что вчера министр финансов США Стивен Мнучин после закрытого заседания в Конгрессе отметил, что желание министерства снять санкции с РУСАЛа не является политически мотивированным. При этом спикер Палаты представителей раскритиковала заявления Мнучина, назвав его выступление одним из худших среди представителей администрации Трампа. Таким образом, неопределенность в отношение снятия санкций с российской компании все еще сохраняется, поэтому заметной реакции на данное событие на рынке не происходит. Поддержку рублю в паре с долларом сегодня может оказать публикация данных по инфляции в США во второй половине дня, если она окажется ниже прогноза. Ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,6-67,6", - полагают в "Нордеа Банке".

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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ