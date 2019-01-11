Из-за ожидающегося снижения реальных доходностей ОФЗ Россия будет заметно проигрывать большинству EМ - Уралсиб

"Сегодня Росстат опубликует еженедельные данные по инфляции, которые отразят динамику потребительских цен в первую неделю нового года. Мы ждем заметного ускорения роста потребительских цен, по итогам января ИПЦ может повыситься до 5,5–5,6% на фоне увеличения НДС и акцизов. Это означает, что реальная доходность десятилетних бумаг может "схлопнуться" до 3% годовых, в то время как доходность "линкера" ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г. сейчас составляет почти 3,4% годовых. Это может побудить некоторых инвесторов переложиться в "линкеры". Кроме того, из-за ожидающегося снижения реальных доходностей ОФЗ Россия будет заметно проигрывать по этому показателю большинству ЕМ", - отмечают аналитики Уралсиба.