Рынки развернулись к росту, судьба доллара неоднозначна - FxPro

"В декабре мы неоднократно наблюдали, как во второй половине американской сессии преобладали продажи, перечеркивая тем самым все позитивные моменты начала дня, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Однако после Рождества преобладает обратная тенденция: акции выкупаются инвесторами как раз ближе к вечеру. Эти рыночные силы в итоге являются определяющими и задают общий тон на рынках: сейчас он весьма позитивен. Так, фьючерсы на S&P500 с утра в четверг теряли до 0.8%, но в результате рывка в конце торгов закрыли день приростом на 0.5%. Затянувшееся восстановление рынка уже перешло рамки коррекционного отскока, прибавив более 11% к минимумам декабря".

За такой динамикой, по мнению эксперта, стоят не столько "таинственные рыночные силы", но и вполне понятные причины. Так, США смягчили риторику переговоров с Китаем и теперь демонстрируют готовность прийти к окончательному решению в торговых спорах. Пауэлл и другие представители ФРС указывают, что предпочли бы подождать прояснения экономической ситуации, прежде чем продолжать дальнейшие повышения ставок. Китайские власти также оставили идею проведению жесткой монетарной политики, подстегивая таким образом спрос на акции национальных компаний. При этом, рынок труда в декабре демонстрировал резкий рост числа занятых, снижая страхи вокруг замедления экономического роста.

"Для американской валюты ситуация не столь однозначна: намеки на паузу в повышениях ставки со стороны ФРС ведут к ослаблению, прогресс в переговорах также снижает спрос на доллар как на тихую гавань, а вот сильная макроэкономическая статистика - напротив, его поддерживает. Если и далее будут публиковаться сильные данные по США, монетарная политика и тон Пауэлла вновь могут ужесточиться, провоцируя рост котировок", - заключает Александр Купцикевич.