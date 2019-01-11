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Главная / Аналитикам / Аналитика / Совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления - Росбанк
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11 января 2019 года 10:50
Совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления - Росбанк
"Сегодня Минфин объявит объем покупок иностранной валюты на внутреннем рынке с 15 января. Напомним, что данные покупки осуществляются у ЦБ РФ - и с 15 января Банк России возобновит "зеркальные" покупки валюты на открытом рынке после временной приостановки с августа 2018. По нашим оценкам, объем покупок в январе уменьшится на 33% по отношению к декабрю, до 275 млрд руб. ($4,1 млрд), что является минимальным значением с апреля 2018 года. Сказывается сокращение таможенных пошлин более чем на 34% в рамках начала реализации нефтяного манёвра, а также снижение объемов добычи из-за вступления в силу соглашения ОПЕК+ и падение цен на нефть. Однако из-за сокращенного количества рабочих дней в январе ежедневный объем покупок составит $240 млн/день, что сопоставимо со среднедневными объемами прошлого года. В 1к'19 эффект от возобновления покупок на открытом рынке будет частично нивелирован сезонно высоким притоком валюту по текущему счету. Однако совокупный негативный накопительный эффект будет сдерживать рубль от масштабного укрепления даже в сценарии дальнейшего отскока цен на нефть и снижения санкционной напряженности", - полагают в Росбанке.
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11 января 2019 года 17:40
Рынок промышленных металлов будет оставаться сбалансированным при сохранении текущей финансовой и экономической политики в Китае - Julius Baer
Прогноз по росту китайской экономики является, по мнению аналитика Julius Baer Карстена Менке, ключевым фактором не только для сектора промышленных металлов, но и для финансовых рынков в целом. Несмотря на введение отдельных мер поддержки официальный Пекин пока воздерживается от масштабной... читать дальше
.11 января 2019 года 14:40
Евро завершает неделю приличным ростом, вырвавшись за пределы 3-месячного диапазона с верхней границей в виде отметки 1.15, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Сейчас главная задача единой валюты - не растерять потенциал. Впрочем, поскольку... читать дальше
.11 января 2019 года 14:10
"Основным фактором, на основании которого мы занимали негативную позицию по американскому рынку высокодоходных облигаций, были риски резкого ухудшения условий финансирования, - подчеркивает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Как показывают... читать дальше
.11 января 2019 года 13:15
Замедление темпов мирового экономического роста повлияет на инвестиционную активность в 2019 году - ИК "ФИНАМ"
По итогам прошлого года сводный индекс мировых фондовых рынков MSCI All-Country World снизился более чем на 11%. Негативный эффект оказали опасения ухудшения ситуации в мировой экономике, повышение ставок в США, эскалация торгового противостояния США и Китая, а также усиление политических рисков... читать дальше
.11 января 2019 года 12:37
"Цены на нефть незначительно растут в ходе утренних торгов сегодня. Контракты на Brent торгуются в районе $62.1/bbl, а стоимость фьючерсов на WTI находится у отметки $52.7/bbl. За прошедший день нефтяные котировки не демонстрировали выраженной динамики, закрывшись практически на уровнях открытия... читать дальше
.11 января 2019 года 11:52
"В декабре мы неоднократно наблюдали, как во второй половине американской сессии преобладали продажи, перечеркивая тем самым все позитивные моменты начала дня, - напоминает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Однако после Рождества преобладает обратная тенденция: акции выкупаются инвесторами... читать дальше
.11 января 2019 года 11:10
Прошедший 2018 год для сырьевых рынков в целом выдался положительным, хотя общая динамика оставалась в рамках широкого диапазона консолидации, что показывало большинство товаров, считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Индекс CRB в 2018 г. показал рост на... читать дальше
.11 января 2019 года 10:17
"Евробонды ЕМ продолжают консолидироваться после роста котировок в понедельник – заявления главы ФРС, сделанные в конце прошлой недели, рынком уже учтены и инвесторам необходимы новые позитивные сигналы. Вчера Дж.Пауэлл в своем выступлении на заседании Экономического клуба в Вашингтоне подтвердил... читать дальше
.11 января 2019 года 10:07
При уверенном спросе на рисковые активы восходящий тренд нефти продолжится к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Цены на нефть приостановили рост, поскольку с начала года котировки Brent выросли на 15%, и в текущий момент на рынке происходит фиксация прибыли. Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ и падение экспорта нефти из Ирана, несмотря на освобождение страны от исполнения этого соглашения,... читать дальше
.11 января 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы в четверг перешли от снижения к росту. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу. читать дальше
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