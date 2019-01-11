Приток капитала был зафиксирован в акциях и облигациях РФ на фоне спроса на активы ЕМ - БКС

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Российские акции и облигации наконец-то получили свою порцию притока капитала на фоне спроса на активы развивающихся рынков (ЕМ).

Как говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 3 по 9 января 2019 года составил порядка $220 млн против оттока $80 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период оказался рекордно высоким с середины апреля 2018 года и составил порядка $140 млн против оттока $60 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала на уровне $10 млн (первая неделя притока после 9 недель потерь), неделей ранее отток равнялся $10 млн.

По итогам недели, завершившейся 9 января, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришли рекордные с сентября 2018 года $80 млн, неделей ранее отток составил $20 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался незначительный недельный приток капитала.

"Мы видим сильный позитивный импульс, что позволяет ожидать продолжения мини-ралли в акциях и облигациях развивающихся рынков как минимум до конца января. На этом фоне российские активы также получают поддержку", - пишет В.Смольянинов.