До конца дня сохранится умеренно-негативный настрой на финансовых рынках - ИК "ФИНАМ"

"Российский рубль в паре с долларом теряет 0.45% вернувшись к отметке 67. В ближайшую пятницу Минфин РФ объявит о параметрах покупки валюты в ЗВР со следующей недели, поэтому небольшое давление на нацвалюту может пвозобновиться. Ключевая валютная пара евро/доллар поднялась выше 1.15, а сам индекс доллара находится на рубеже 95 пунктов, повышаясь на 0.25%. До конца дня сохранится умеренно-негативный настрой на финансовых рынках. Политический тупик в США может в любой момент привести к ещё одной волне коррекции по всем рисовым активам", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.