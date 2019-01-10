Нефть дорожает на улучшающихся настроениях - Julius Baer

Цены на нефть в среду прибавили около 5%, а марка Brent по итогам торгов поднялась выше психологически важной отметки в 60 долл. США за баррель. Коррекция на рынке связана, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкерса, улучшением настроений, а не с фундаментальными факторами.

Инвесторы отмечают снижение неопределенности в двух важных сферах. Министр нефти Саудовской Аравии выразил уверенность в том, что страны-производители будут соблюдать принятые на себя обязательства по сокращению добычи с целью предотвращения избытка "черного золота" на рынке. Тем временем, во время последнего раунда переговоров между США и Китаем стороны достигли прогресса по вопросам внешней торговли и другим аспектам. При этом негативные новости, включая рост запасов сырья в Северной Америке, были во многом проигнорированы игроками.

"Риски увеличения запасов нефти и замедления роста мировой экономики привели к распродаже на рынке в конце 2018 года. Колебания настроений инвесторов приводили к волатильности котировок в краткосрочной перспективе, а в последние недели года "медведи" опустили цены до многомесячных минимумов. Но в последние дни рыночные настроения начали улучшаться, что должно оказать поддержку ценам в краткосрочной перспективе. В свою очередь, это позитивно отразится на финансовых рынках. При котировках выше 60 долл. США за баррель нефть перестает быть индикатором приближающейся рецессии в экономике. По нашим оценкам, нефтяной рынок будет сбалансированным в обозримом будущем, поскольку страны ОПЕК высвободят место на рынке для сланцевых производителей из США. Как следствие, мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор", - резюмирует Норберт Рюкер.