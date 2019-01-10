Если ФРС сохранит мягкую риторику, спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится - ITI Capital

Главные события 2019 г. ожидаются, по мнению экспертов ITI Capital, в его первой половине: в начале марта истекают 90 дней, отведенных для торговых переговоров между США и Китаем по вопросу торговых пошлин, а на конец месяца запланирован выход Великобритании из ЕС.

Пока переговоры между США и Китаем продвигаются в позитивном ключе, что придает рынку большой оптимизм. В конце марта состоятся президентские выборы на Украине, а в апреле возможны новые санкции против России. На первое полугодие 2019 г. намечены муниципальные и парламентские выборы во многих странах Европы, в частности, в Словакии, Финляндии, Ирландии, Германии и т.д. Смена властей в регионе станет самой массовой за последние несколько лет.

На взгляд аналитиков ITI Capital, в 2019 г. Европа может стать одним из главных поставщиков рисков на мировые рынки: в апреле Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии, если не будут достигнуты соглашения по дефициту бюджета страны, который пока превышает действующий норматив в 2% от ВВП. Кроме того, в конце октября истекает срок полномочий действующего главы ЕЦБ.

"Помимо голосования в Европе, внимание инвесторов будет приковано к президентским выборам в ЮАР. Рынок также будет следить за регулярными заседаниями глобальных центральных банков; для нас первоочередное значение имеют ФРС США и ЦБ РФ. Во многом волатильность на глобальных рынках будет определяться темпами роста ключевой ставки и долларовой доходности КО США, которые, согласно нашей стратегии на 2019 г., будут низкими. Мы считаем, что ФРС сохранит мягкую риторику, и мы не увидим рост ставок раньше июня. В таком случае спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится", - заключают специалисты компании.