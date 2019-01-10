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10 января 2019 года 14:10
Рубль взял паузу, но пока не сходит с дистанции - eToro
"Российская валюта укреплялась шесть дней подряд и за это время прилично восстановилась от минимумов вблизи отметки 70 за доллар, - констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - В четверг пара доллар/рубль стартовала с небольшим гэпом вверх и испытывает на прочность уровень 67 руб., который пока ограничивает потенциал американской валюты. Привлекательность рубля немного снизилась на фоне охлаждения интереса к риску в целом - инвесторы фиксируют прибыль после ралли на фондовых рынках мира, которое подпитывалось оптимизмом вокруг переговоров США и Китая. Сегодня министерство торговли КНР намекнуло на подготовку к новому раунду переговоров, что позволяет высокодоходникам удерживаться на плаву". Подъем на рынке нефти тоже затормозился - возможно, оценив масштабы недавнего восстановления, игроки сочли его слишком агрессивным. В любом случае позитивный настрой в сырьевом сегменте превалирует, что ограничивает давление на российскую валюту. В более широкой перспективе риски для рубля представляет, по мнению эксперта, возобновление интервенций Минфина в рамках бюджетного правила, причем учитывая текущий рост цен на нефть, объемы скупки валюты могут оказаться довольно высокими. Также над "деревянным" продолжает довлеть санкционная угроза, несмотря на то, что на днях сенат США не смог утвердить новые ограничения в отношении России, Сирии и Ирана. "На данный момент, в силу неустойчивых позиций доллара на форексе и улучшения настроений на рынке нефти, рублю не грозит масштабная просадка, и даже возможно возобновление попыток роста. Но эффект от налогового периода, который стартует одновременно с возобновлением покупок валюты для Минфина, в этом месяце будет минимальным", - полагает Михаил Мащенко.
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10 января 2019 года 15:29
Цены на нефть в среду прибавили около 5%, а марка Brent по итогам торгов поднялась выше психологически важной отметки в 60 долл. США за баррель. Коррекция на рынке связана, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкерса, улучшением настроений, а не с фундаментальными... читать дальше
.10 января 2019 года 14:50
Если ФРС сохранит мягкую риторику, спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится - ITI Capital
Главные события 2019 г. ожидаются, по мнению экспертов ITI Capital, в его первой половине: в начале марта истекают 90 дней, отведенных для торговых переговоров между США и Китаем по вопросу торговых пошлин, а на конец месяца запланирован выход Великобритании из ЕС. Пока переговоры между США и... читать дальше
.10 января 2019 года 12:49
"В ходе утренних торгов цены на нефть корректируются вниз после роста более чем на 5% в среду. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,7/bbl. В среду нефтяные котировки росли на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти саудитами до... читать дальше
.10 января 2019 года 11:15
"С начала года аппетит к риску на рынках заметно вырос, в результате чего рынки евробондов развивающихся стран продемонстрировали существенный рост. Так, от закрытия 28.12.2018 доходности 10-леток России снизились на 27 б.п. – до 4,77% годовых, Мексики – на 21 б.п. (4,47%), ЮАР – на 28 б.п.... читать дальше
.10 января 2019 года 09:53
"Нефть марки Brent прибавила 4,5% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+. После нескольких дней активного роста волатильность сырья может временно пойти на спад, но возвращение в диапазон $62-64 актуально", - полагает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим... читать дальше
.10 января 2019 года 09:43
"Цены на нефть находятся в восходящем тренде и достигли равновесной цены 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых площадках, что обусловлено прогрессом в переговорах между США и Китаем в торговых вопросах. Поддержку рынку также оказывает новое соглашение о сокращении добычи... читать дальше
.10 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.09 января 2019 года 17:47
"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена... читать дальше
.09 января 2019 года 15:20
"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря.... читать дальше
.09 января 2019 года 14:10
Начало нового года принесло новые рекордные цены на рынке палладия, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Утром 9 января котировки поднимались до 1 330 долл. США за унцию на новостях о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также на перспективе новых... читать дальше
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