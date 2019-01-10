Рубль взял паузу, но пока не сходит с дистанции - eToro

"Российская валюта укреплялась шесть дней подряд и за это время прилично восстановилась от минимумов вблизи отметки 70 за доллар, - констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - В четверг пара доллар/рубль стартовала с небольшим гэпом вверх и испытывает на прочность уровень 67 руб., который пока ограничивает потенциал американской валюты. Привлекательность рубля немного снизилась на фоне охлаждения интереса к риску в целом - инвесторы фиксируют прибыль после ралли на фондовых рынках мира, которое подпитывалось оптимизмом вокруг переговоров США и Китая. Сегодня министерство торговли КНР намекнуло на подготовку к новому раунду переговоров, что позволяет высокодоходникам удерживаться на плаву".

Подъем на рынке нефти тоже затормозился - возможно, оценив масштабы недавнего восстановления, игроки сочли его слишком агрессивным. В любом случае позитивный настрой в сырьевом сегменте превалирует, что ограничивает давление на российскую валюту.

В более широкой перспективе риски для рубля представляет, по мнению эксперта, возобновление интервенций Минфина в рамках бюджетного правила, причем учитывая текущий рост цен на нефть, объемы скупки валюты могут оказаться довольно высокими.

Также над "деревянным" продолжает довлеть санкционная угроза, несмотря на то, что на днях сенат США не смог утвердить новые ограничения в отношении России, Сирии и Ирана.

"На данный момент, в силу неустойчивых позиций доллара на форексе и улучшения настроений на рынке нефти, рублю не грозит масштабная просадка, и даже возможно возобновление попыток роста. Но эффект от налогового периода, который стартует одновременно с возобновлением покупок валюты для Минфина, в этом месяце будет минимальным", - полагает Михаил Мащенко.