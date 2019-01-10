Отсутствие явных драйверов для дальнейшего роста спроса на высокодоходные активы ограничит укрепление рубля - "Нордеа Банк"

"Несмотря на то, что внешний фон для рисковых активов в целом остается относительно благоприятным, дальнейший потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным. Отсутствие явных драйверов для дальнейшего роста спроса на высокодоходные активы будет ограничивать укрепление российской валюты. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 66,5-67,5", - считают в "Нордеа Банке".