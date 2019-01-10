Ориентирами по Brent выступят отметки $59-62/bbl - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов цены на нефть корректируются вниз после роста более чем на 5% в среду. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,7/bbl. В среду нефтяные котировки росли на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти саудитами до 10,2 mbd в рамках выполнения условия сделки ОПЕК+. Оптимизм на рынке нефти также был поддержан позитивными ожиданиями игроков относительно переговоров между лидерами США и Китая по урегулированию торговых разногласий. Тем не менее, небольшая коррекция вниз после продолжительного роста более чем на 10% с начала года является ожидаемой в связи с тем, что многие инвесторы фиксируют прибыль. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают вышедшие вчера вечером данные от Минэнерго США по изменению коммерческих запасов сырой нефти, которые снизились на 1,7 mb, что оказалось ниже ожиданий рынка. Ранее мы уже отмечали, что не ждём сильного роста нефтяных котировок выше $60/bbl из-за сохраняющихся рисков высокой добычи сырья в США и неопределенности мирового спроса на энергоресурсы. Ориентирами по Brent выступят отметки $59-62/bbl", - указывают в "Нордеа Банке".