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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ориентирами по Brent выступят отметки $59-62/bbl - "Нордеа Банк"
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10 января 2019 года 12:49
Ориентирами по Brent выступят отметки $59-62/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов цены на нефть корректируются вниз после роста более чем на 5% в среду. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,7/bbl. В среду нефтяные котировки росли на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти саудитами до 10,2 mbd в рамках выполнения условия сделки ОПЕК+. Оптимизм на рынке нефти также был поддержан позитивными ожиданиями игроков относительно переговоров между лидерами США и Китая по урегулированию торговых разногласий. Тем не менее, небольшая коррекция вниз после продолжительного роста более чем на 10% с начала года является ожидаемой в связи с тем, что многие инвесторы фиксируют прибыль. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают вышедшие вчера вечером данные от Минэнерго США по изменению коммерческих запасов сырой нефти, которые снизились на 1,7 mb, что оказалось ниже ожиданий рынка. Ранее мы уже отмечали, что не ждём сильного роста нефтяных котировок выше $60/bbl из-за сохраняющихся рисков высокой добычи сырья в США и неопределенности мирового спроса на энергоресурсы. Ориентирами по Brent выступят отметки $59-62/bbl", - указывают в "Нордеа Банке".
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10 января 2019 года 15:29
Цены на нефть в среду прибавили около 5%, а марка Brent по итогам торгов поднялась выше психологически важной отметки в 60 долл. США за баррель. Коррекция на рынке связана, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкерса, улучшением настроений, а не с фундаментальными... читать дальше
.10 января 2019 года 14:50
Если ФРС сохранит мягкую риторику, спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится - ITI Capital
Главные события 2019 г. ожидаются, по мнению экспертов ITI Capital, в его первой половине: в начале марта истекают 90 дней, отведенных для торговых переговоров между США и Китаем по вопросу торговых пошлин, а на конец месяца запланирован выход Великобритании из ЕС. Пока переговоры между США и... читать дальше
.10 января 2019 года 11:15
"С начала года аппетит к риску на рынках заметно вырос, в результате чего рынки евробондов развивающихся стран продемонстрировали существенный рост. Так, от закрытия 28.12.2018 доходности 10-леток России снизились на 27 б.п. – до 4,77% годовых, Мексики – на 21 б.п. (4,47%), ЮАР – на 28 б.п.... читать дальше
.10 января 2019 года 09:53
"Нефть марки Brent прибавила 4,5% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+. После нескольких дней активного роста волатильность сырья может временно пойти на спад, но возвращение в диапазон $62-64 актуально", - полагает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим... читать дальше
.10 января 2019 года 09:43
"Цены на нефть находятся в восходящем тренде и достигли равновесной цены 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых площадках, что обусловлено прогрессом в переговорах между США и Китаем в торговых вопросах. Поддержку рынку также оказывает новое соглашение о сокращении добычи... читать дальше
.10 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.09 января 2019 года 17:47
"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена... читать дальше
.09 января 2019 года 15:20
"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря.... читать дальше
.09 января 2019 года 14:10
Начало нового года принесло новые рекордные цены на рынке палладия, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Утром 9 января котировки поднимались до 1 330 долл. США за унцию на новостях о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также на перспективе новых... читать дальше
.09 января 2019 года 12:52
Надеждой для нефти остаётся соглашение между производителями по сокращению добычи - "Открытие Брокер"
"Нефть получает поддержку как от факта переговоров США и Китая, так и со стороны статистики по запасам. По данным API, на неделе, завершившейся 4 января, коммерческие запасы нефти в США упали на 6,1 млн баррелей. Между тем запасы бензина увеличились на 5,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 10,2 млн... читать дальше
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