Рубль обычно теряет позиции в начале января - FxPro

"На зарубежных рынках акций в конце прошлого года и в первые дни 2019-го заметно усилился спрос на рисковые активы, в том числе на нефть. Это сыграло чуть ли не ключевую роль в уверенном росте российской валюты. Однако уже сегодня стали заметны признаки все большей осторожности участников рынка, что играет против рубля. В первой половине недели евро опускался до 76,38, а доллар - до 66,67. Тем не менее, сейчас единой валюте удается отыгрывать позиции на фоне возвращения на российский рынок широкого круга инвесторов после затяжных выходных: EUR/RUB с утра в четверг поднялась до 77,23. Так, евро прибавляет в парах со многими валютами, а потому его рост по отношению к рублю не вызывает особого удивления. При этом довольно показательно "буксует" курс пары USD/RUB: несмотря на ослабление доллара на 1,2% и прирост нефти на 6,2% с начала недели, она не спешит набирать скорость, оставаясь у 66,85. Отметим, что рубль обычно теряет позиции в начале января, а потому все, что сейчас происходит, вполне можно списать на сезонность. Как бы то ни было, российская валюта чувствует себя заметно хуже конкурентов: китайского юаня и мексиканского песо, которые прибавили более 1% на этой неделе. Подобная осторожность рынка имеет под собой вполне осязаемое основание. Прямо сейчас внимание американских законодателей отвлечено на споры вокруг стены на границе с Мексикой, что уже вызвало остановку работы правительства. Однако (скорее рано, чем поздно) этот спор будет разрешен, и тогда мало что будет отвлекать парламентариев от обсуждения новой волны антироссийских санкций", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.