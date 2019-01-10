Ближайшая точка контроля для рынка ОФЗ - успешность первичного аукциона Минфина - Росбанк

"В сегменте ОФЗ вчера выдался исключительно позитивный день - по всей видимости, участники рынка попытались за одну сессию отразить в котировках весь внешний позитив начала года. По сравнению с закрытием торгов 28 декабря, снижение доходностей по итогам сессии составило 22-25 бп в длинных бумагах и более "умеренные" 11-17 бп в средней части кривой. Большая часть инструментов вернулась к уровням доходности начала октября прошлого года и сейчас предлагает от 30 бп до 80 бп премии над уровнем ключевой ставки (7,75%). Как и в прошлые периоды сильного ралли в российских финансовых активах, мы рекомендуем исповедовать принцип "наслаждайся, покуда оно длится" - в течение года суверенным облигациям предстоит преодолеть еще не одно препятствие. Ближайшая точка контроля для рынка - успешность первичного аукциона Минфина 16 января. Более важный стратегический вопрос - может ли фокус американских политиков вновь сместиться с внутренних тем на "российский вопрос" (и как быстро это произойдет), таким образом, влияя на спрос со стороны иностранных участников рынка", - отмечают аналитики Росбанка.