Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается - Росбанк

"Стоит отметить, что значимость курса рубля против доллара постепенно снижается. Вчера с шестимесячным "лагом" Банк России опубликовал структуру вложений золотовалютных резервов на 30 июня 2018. За 2к'18 регулятор сократил вложения в активы, номинированные в долларах США, с 43,7% до 21,9% (или на $100 млрд), перераспределив вложения в пользу китайского юаня (ок. $32 млрд, что довело долю юаня в общей корзине до 16,7%), евро (+$46 млрд, 32% от общей корзины) и японской иены (ок. +$20 млрд). Такие действия регулятора выглядят логичными в условиях нависающего санкционного давления со стороны США, потенциально снижая чувствительность российской экономики к возможным ограничительным мерам", - указывают в Росбанке.