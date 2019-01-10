Для рынка евробондов необходимы новые позитивные новости - Промсвязьбанк

"С начала года аппетит к риску на рынках заметно вырос, в результате чего рынки евробондов развивающихся стран продемонстрировали существенный рост. Так, от закрытия 28.12.2018 доходности 10-леток России снизились на 27 б.п. – до 4,77% годовых, Мексики – на 21 б.п. (4,47%), ЮАР – на 28 б.п. (5,46%), Бразилии – на 28 б.п. (4,88%). Под давлением остались лишь высоковолатильные бонды Турции, доходность которых выросла на 22 б.п. (7,33%). При этом доходности базового актива - UST’10 – изменились незначительно, снизившись на 1 б.п. (2,71% годовых), а основную поддержку рынкам развивающихся стран оказали заявления главы ФРС в части возможности паузы в цикле повышения ставок и корректировок планов по сокращению баланса американского Центробанка. Отметим, что основное движение на рынках прошло еще в начале недели после выступления Дж.Пауэлла в пятницу, когда большинство российских инвесторов находилось на каникулах; во вторник и среду евробонды перешли к консолидации на достигнутых уровнях в ожидании новых позитивных сигналов. Вчера данные протокола декабрьского заседания ФРС также подтвердил более консервативный подход относительно дальнейшего повышения ставок. На наш взгляд, для рынка евробондов необходимы новые позитивные новости, в то время как потенциал сужения спрэда к базовой кривой UST выглядит уже достаточно ограниченно – не более 20 б.п." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.