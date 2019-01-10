До конца текущей недели ожидаем консолидации длинных ОФЗ и сохранения давления на короткие выпуски - Промсвязьбанк

"В первый полноценный рабочий день после новогодних праздников рынок ОФЗ отыгрывал позитивные факторы, накопившиеся в отсутствие российских инвесторов. В результате доходность длинных 10-летних ОФЗ по итогам торгов в среду снизилась сразу на 19 б.п. (к закрытию 28.12.2018) – до 8,51% годовых, а спрэд к ставке ЦБ сузился до 76 б.п. Не исключаем, что столь резкое движение длинных ОФЗ было связано с закрытием коротких позиций после праздников. Дальнейшее сужение премии к ставке ЦБ до 50 б.п. (8,25% годовых в терминах доходности 10-летниз ОФЗ) возможно, однако, на наш взгляд, необходим перелом в ожиданиях инвесторов относительно ключевой ставки: пока риски еще одного повышения в первой половине года сохраняются, в то время как данные по эффекту на инфляцию со стороны повышения НДС в январе Росстатом пока не опубликованы. Что касается коротких госбумаг, то 1-2-летние ОФЗ, наоборот, прибавляют в доходности 12-40 б.п. (до 7,73%-7,86% годовых соответственно) после ухода ликвидности, размещенной накануне длинных выходных. В целом ждем восстановления доходностей коротких госбумаг до уровня 8,0%-8,05% годовых (25-30 б.п. к ключевой ставке). Дополнительное давление на короткий конец кривой будут оказывать аукционы Минфина – согласно планам министерства, в I квартале планируется разместить госбумаг на 450 млрд руб., из которых 200 млрд приходится на ОФЗ сроком до 5 лет. В IV квартале 2018 года Минфин разместил госбумаг на 149 млрд руб. при плане 310 млрд руб. До конца текущей недели ожидаем консолидации длинных ОФЗ и сохранения давления на короткие выпуски. При этом сила рынка будет протестирована аукционами Минфина только на следующей неделе", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.