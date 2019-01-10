Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи считаем район 2400-2430 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжит следовать вслед за мировыми площадками. Поддержку может оказать и восстановление нефтяных котировок. Предпочтительно выглядят акции компаний внутреннего сектора и банки. Сегодня актуальным диапазоном для индекса МосБиржи считаем район 2400-2430 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.