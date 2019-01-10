Открывать "длинные" позиции по паре доллар-рубль не советуем - Алор Брокер

"Снял накопленную за межпраздничные торги техническую перекупленность рубль, который вчера не отреагировал даже на мощный рост нефти. Как и рынок акций, российская валюта находится в восходящем тренде со среднесрочной целью ухода в диапазон 65-65,5 за доллар. Но сегодня с утра и рубль может немного "присесть", уйдя выше отметки 67. Однако открывать "длинные" позиции по паре доллар-рубль мы не советуем", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.