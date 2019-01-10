Возвращение Brent в диапазон $62-64 актуально - ИФК "Солид"

"Нефть марки Brent прибавила 4,5% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+. После нескольких дней активного роста волатильность сырья может временно пойти на спад, но возвращение в диапазон $62-64 актуально", - полагает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.