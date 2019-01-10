Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть находятся в восходящем тренде и достигли равновесной цены 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых площадках, что обусловлено прогрессом в переговорах между США и Китаем в торговых вопросах. Поддержку рынку также оказывает новое соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. При этом экспорт из Ирана, несмотря на освобождение страны от исполнения этого соглашения, резко сократился из-за санкций США. В случае уверенного спроса на рисковые на глобальных рынках цены на нефть продолжат рост. Полагаем, что котировки Brent будут находиться в диапазоне 60-62 долл./барр." - указывает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.