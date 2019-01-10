В первом квартале ситуация для рубля будет благоприятной и наиболее вероятна "боковая" динамика - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"По паре USD/RUB ситуация складывается вполне предсказуемо. В первом квартале ситуация для рубля будет благоприятной и наиболее вероятна "боковая" динамика. 15 января Минфин возобновит покупку валюты, поэтому укрепления до поддержки 65,5 можно и не дождаться. Восходящий тренд проходит по 66,6, и вблизи этого тренда надо покупать доллары. Ну а "стоп-лосс" сработает в случае пробития вниз 65,5 (маловероятно). Цель повышения - 68,3 или 71", - считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.