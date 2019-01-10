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10 января 2019 года 09:33
В первом квартале ситуация для рубля будет благоприятной и наиболее вероятна "боковая" динамика - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"По паре USD/RUB ситуация складывается вполне предсказуемо. В первом квартале ситуация для рубля будет благоприятной и наиболее вероятна "боковая" динамика. 15 января Минфин возобновит покупку валюты, поэтому укрепления до поддержки 65,5 можно и не дождаться. Восходящий тренд проходит по 66,6, и вблизи этого тренда надо покупать доллары. Ну а "стоп-лосс" сработает в случае пробития вниз 65,5 (маловероятно). Цель повышения - 68,3 или 71", - считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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10 января 2019 года 15:29
Цены на нефть в среду прибавили около 5%, а марка Brent по итогам торгов поднялась выше психологически важной отметки в 60 долл. США за баррель. Коррекция на рынке связана, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкерса, улучшением настроений, а не с фундаментальными... читать дальше
.10 января 2019 года 14:50
Если ФРС сохранит мягкую риторику, спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится - ITI Capital
Главные события 2019 г. ожидаются, по мнению экспертов ITI Capital, в его первой половине: в начале марта истекают 90 дней, отведенных для торговых переговоров между США и Китаем по вопросу торговых пошлин, а на конец месяца запланирован выход Великобритании из ЕС. Пока переговоры между США и... читать дальше
.10 января 2019 года 12:49
"В ходе утренних торгов цены на нефть корректируются вниз после роста более чем на 5% в среду. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,7/bbl. В среду нефтяные котировки росли на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти саудитами до... читать дальше
.10 января 2019 года 11:15
"С начала года аппетит к риску на рынках заметно вырос, в результате чего рынки евробондов развивающихся стран продемонстрировали существенный рост. Так, от закрытия 28.12.2018 доходности 10-леток России снизились на 27 б.п. – до 4,77% годовых, Мексики – на 21 б.п. (4,47%), ЮАР – на 28 б.п.... читать дальше
.10 января 2019 года 09:53
"Нефть марки Brent прибавила 4,5% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+. После нескольких дней активного роста волатильность сырья может временно пойти на спад, но возвращение в диапазон $62-64 актуально", - полагает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим... читать дальше
.10 января 2019 года 09:43
"Цены на нефть находятся в восходящем тренде и достигли равновесной цены 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых площадках, что обусловлено прогрессом в переговорах между США и Китаем в торговых вопросах. Поддержку рынку также оказывает новое соглашение о сокращении добычи... читать дальше
.10 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.09 января 2019 года 17:47
"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена... читать дальше
.09 января 2019 года 15:20
"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря.... читать дальше
.09 января 2019 года 14:10
Начало нового года принесло новые рекордные цены на рынке палладия, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Утром 9 января котировки поднимались до 1 330 долл. США за унцию на новостях о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также на перспективе новых... читать дальше
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