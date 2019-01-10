На фондовом рынке возможна коррекция - Инвестиционная палата

"После нескольких дней роста ведущих мировых фондовых площадок на ожидании прорыва в решении торговых взаимоотношений Китая и США наметилась тенденция к более осторожной оценке полученных результатов переговоров и, как следствие, коррекции на фондовых рынках. Дополнительным фактором снижения для российского фондового рынка в четверг станет возможное снижение цен на энергоносители. Ближайшие уровни поддержки по индексу МосБиржи расположены, на наш взгляд, на 2400 и 2386 пунктах, по индексу РТС на 1125 пунктах", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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