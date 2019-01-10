В краткосрочной перспективе не исключено некоторое "охлаждение" активности покупателей на рынках акций в целом - ИФ "Олма"

"В то время как внешний фон в целом остается сравнительно благоприятным, в краткосрочной перспективе не исключено некоторое "охлаждение" активности покупателей на рынках акций в целом из-за действия факторов неопределенности. К последним следует отнести перспективы возобновления работы правительства США в полном объеме, которые стали менее определенными после безрезультатных переговоров президента Д. Трампа с представителями демократической партии, а также до сих пор не утвержденный формат выхода Великобритании из состава ЕС - сделка с ЕС, предложенная Т. Мэй, вновь будет рассмотрена парламентом на следующей неделе, и ее одобрение выглядит маловероятным. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 66.5 по паре доллар-рубль, курс доллара США на мировом валютном рынке оказался под давлением из-за ожиданий паузы в цикле повышений процентной ставки ФРС.", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.