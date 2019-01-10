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10 января 2019 года 09:02
На ближайшие пару дней в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-67,50 - Промсвязьбанк
"По факту возвращения с продолжительных выходных инвесторы наблюдают заметно более крепкий рубль по сравнению с уровнями конца декабря - за период новогодних праздников (и, как следствие, слабоактивных торгов) пара доллар/рубль опустилась с почти 70 руб./долл. до 67 руб./долл. На наш взгляд, в конце декабря ослабление рубля (поскольку не сопровождалось сопоставимым ослаблением других валют развивающихся стран и сильным падением нефти) было вызвано ростом спроса на валютную ликвидность у отдельных участников внутреннего рынка либо появлением премии за продолжительные выходные. По факту возвращения к обычному режиму торгов последняя волна ослабления рубля нивелирована. В целом улучшение настроений на глобальных рынках оказывает поддержку всей группе валют развивающихся стран - российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавляют против доллара 2,2-5%, соответственно общее улучшение сантимента в отношении всей группы emerging markets - также весомый фактор в поддержку рубля. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) достигнул в начале января отметки в 1630 пунктов (максимумы с июля прошлого года), чему отчасти способствует и общая коррекция доллара на FX (индекс доллара DXY приблизился к отметке в 95 пунктов (минимумы с октября). Из внутренних историй выделим ожидаемое возвращение к реализации бюджетного правила - ожидается, что в эту пятницу Минфин обозначит объем дополнительных нефтегазовых доходов, а со вторника (15 января) ЦБ РФ после продолжительного перерыва возобновит покупку валюты на открытом рынке. Каких-либо больших рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила мы не наблюдаем - в первом квартале объем операций будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счета, а учитывая заметное снижение нефтяных котировок по сравнению с летними уровнями (когда операции на открытом рынке были прекращены), объемы покупок валюты заметно уменьшатся. Ключевым драйвером для рубля на текущий момент вновь становится общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. На ближайшие пару дней в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-67,50 руб./долл." - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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10 января 2019 года 15:29
Цены на нефть в среду прибавили около 5%, а марка Brent по итогам торгов поднялась выше психологически важной отметки в 60 долл. США за баррель. Коррекция на рынке связана, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкерса, улучшением настроений, а не с фундаментальными... читать дальше
.10 января 2019 года 14:50
Если ФРС сохранит мягкую риторику, спрос на рисковые активы в первом полугодии 2019 г. повысится - ITI Capital
Главные события 2019 г. ожидаются, по мнению экспертов ITI Capital, в его первой половине: в начале марта истекают 90 дней, отведенных для торговых переговоров между США и Китаем по вопросу торговых пошлин, а на конец месяца запланирован выход Великобритании из ЕС. Пока переговоры между США и... читать дальше
.10 января 2019 года 12:49
"В ходе утренних торгов цены на нефть корректируются вниз после роста более чем на 5% в среду. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,7/bbl. В среду нефтяные котировки росли на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти саудитами до... читать дальше
.10 января 2019 года 11:15
"С начала года аппетит к риску на рынках заметно вырос, в результате чего рынки евробондов развивающихся стран продемонстрировали существенный рост. Так, от закрытия 28.12.2018 доходности 10-леток России снизились на 27 б.п. – до 4,77% годовых, Мексики – на 21 б.п. (4,47%), ЮАР – на 28 б.п.... читать дальше
.10 января 2019 года 09:53
"Нефть марки Brent прибавила 4,5% на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+. После нескольких дней активного роста волатильность сырья может временно пойти на спад, но возвращение в диапазон $62-64 актуально", - полагает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим... читать дальше
.10 января 2019 года 09:43
"Цены на нефть находятся в восходящем тренде и достигли равновесной цены 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых фондовых площадках, что обусловлено прогрессом в переговорах между США и Китаем в торговых вопросах. Поддержку рынку также оказывает новое соглашение о сокращении добычи... читать дальше
.10 января 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют смешанную динамику. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.09 января 2019 года 17:47
"Значительное снижение вероятности дальнейшего повышения уровня основных процентных ставок в США способствует росту котировок на фондовых рынках. На рынке форекс эта ситуация способствует росту спроса на рисковые инструменты, главным образом, на "сырьевые" валюты. Курс австралийский доллар/иена... читать дальше
.09 января 2019 года 15:20
"На мировых рынках продолжается ралли рисковых активов. Фондовые рынки, сырье и высокодоходники растут, а иена и золото "ушли в оборону". Доллар снижается против европейских валют после вчерашней краткосрочной коррекции. Нефть Brent тестирует психологическую отметку $60 впервые с середины декабря.... читать дальше
.09 января 2019 года 14:10
Начало нового года принесло новые рекордные цены на рынке палладия, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Утром 9 января котировки поднимались до 1 330 долл. США за унцию на новостях о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, а также на перспективе новых... читать дальше
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