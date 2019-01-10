На ближайшие пару дней в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-67,50 - Промсвязьбанк

"По факту возвращения с продолжительных выходных инвесторы наблюдают заметно более крепкий рубль по сравнению с уровнями конца декабря - за период новогодних праздников (и, как следствие, слабоактивных торгов) пара доллар/рубль опустилась с почти 70 руб./долл. до 67 руб./долл. На наш взгляд, в конце декабря ослабление рубля (поскольку не сопровождалось сопоставимым ослаблением других валют развивающихся стран и сильным падением нефти) было вызвано ростом спроса на валютную ликвидность у отдельных участников внутреннего рынка либо появлением премии за продолжительные выходные. По факту возвращения к обычному режиму торгов последняя волна ослабления рубля нивелирована. В целом улучшение настроений на глобальных рынках оказывает поддержку всей группе валют развивающихся стран - российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд прибавляют против доллара 2,2-5%, соответственно общее улучшение сантимента в отношении всей группы emerging markets - также весомый фактор в поддержку рубля. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) достигнул в начале января отметки в 1630 пунктов (максимумы с июля прошлого года), чему отчасти способствует и общая коррекция доллара на FX (индекс доллара DXY приблизился к отметке в 95 пунктов (минимумы с октября). Из внутренних историй выделим ожидаемое возвращение к реализации бюджетного правила - ожидается, что в эту пятницу Минфин обозначит объем дополнительных нефтегазовых доходов, а со вторника (15 января) ЦБ РФ после продолжительного перерыва возобновит покупку валюты на открытом рынке. Каких-либо больших рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила мы не наблюдаем - в первом квартале объем операций будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счета, а учитывая заметное снижение нефтяных котировок по сравнению с летними уровнями (когда операции на открытом рынке были прекращены), объемы покупок валюты заметно уменьшатся. Ключевым драйвером для рубля на текущий момент вновь становится общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. На ближайшие пару дней в качестве базового сценария для пары доллар/рубль рассматриваем диапазон 66-67,50 руб./долл." - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.