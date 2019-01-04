Уровень оптимизма на рынках вырос - Forexite

Власти Китая объявили сегодня о новых мерах по поддержке экономики", напоминают аналитики Forexite. В частности, Народный банк Китая уменьшил уровень обязательных резервов для коммерческих банков. Также было заявлено, что торговые переговоры с США пройдут 7-8 января в Пекине. Все это способствовало некоторому уменьшению спроса на йену как на спасительный инструмент.

Отмечается неожиданное увеличение индекса деловой активности в сфере услуг в Китае. Аналогичный показатель во Франции наоборот оказался хуже прогнозов значительно ниже ключевого уровня 50. Индексы активности в Германии и еврозоне также вышли ниже ожиданий.

"Индекс инфляции в еврозоне упал ниже прогноза, но стоит отметить, что чистый показатель инфляции пока остается неизменным на уровне +1% в год. Инфляция в Италии значительно снизилась в годовом исчислении. Также стоит отметить резкое снижение цен на недвижимость в Великобритании. После вчерашних слабых данных об уровне деловой активности в США участники рынка фьючерсов на процентные ставки уже ожидают снижения основной ставки в первой половине следующего года. Доходность 10-летних облигаций в США упала вчера на 0.110 пункта и закрылась на уровне 2.550%, минимальном за год. После вчерашнего падения фондовых индексов в США сегодня фьючерсы на них растут от 1.0% до 1.2%. Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 2.1% выше уровня 48.05 доллара за баррель. Сегодня после сильных данных обзора рынка труда в США на рынок могут оказать влияние высказывания председателя ФРС США Пауэлла", - отмечают в Forexite.