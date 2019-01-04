Рубль продолжит укрепляться перед очередными долгими выходными - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль продолжает активно укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне растущих цен на нефть. Невысокая активность торгов перед очередными долгими праздниками поддерживает покупки рубля на российском валютном рынке, но объемы торгов небольшие.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13:00 снизился на 29,5 копеек - до 68,35 рубля. Курс евро к этому времени сократился на 29 копеек, составив 77,96 рубля. Рост российской валюты происходит на фоне продолжающегося укрепления мировых цен на нефть, которые поднимаются на 2% - к отметке $57,08 за баррель марки Brent. Нефтяные котировки растут . на сообщении о том, что добыча на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara сократится на 8,5 тысячи баррелей в день после крупной кражи оборудования. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль продолжит укрепление при поддержке цен на нефть. Курс доллара может опуститься до 68,2 рубля, курс евро - до 77,7 рубля. Вместе с тем, объем торгов невысок, поэтому до окончания новогодних праздников динамика российской валюты не очень показательна. Следующая торговая сессия на российском валютном рынке состоится теперь только 8 января", - предполагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.