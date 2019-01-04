В перспективе ближайшего месяца - 72 рубля за доллар и 83 рубля за евро - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Начало 2019 года – время трудное для нацвалюты. Прошедшая коррекция нефти, предстоящее повышение НДС, ускорение инфляции – причины и спутники ослабления. Так что доллар/рубль на 72 и евро/рубль на 83, увы, реалистичная перспектива ближайшего месяца. Однако более длинный прогноз более оптимистичен. Предполагаем, рамки колебаний рубля – это 57-72 в паре с долларом и 70-85 в паре с евро. Если верхние рамки будут отработаны в начале года, то далее ждем сползания пар к нижним границам указанных диапазонов", - полагает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.