Легкость, с которой нефть потеряла 30 долларов, говорит о новой фундаментальной парадигме - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Легкость, с которой нефть потеряла 30 долларов, или 40% от октябрьских цен, говорит не о возросшей активности глобальных спекулянтов, а о новой фундаментальной парадигме: себестоимость контролируемо снижается, предложение растет, спрос стагнирует и, не исключено, будет сокращаться. В данной парадигме и $60 за бочку – весьма дорого. Наверно, 27 долларов за баррель Brent, как это было 3 года назад – пока что слишком. Но 40-45 – совершенно естественно. А вот за пределами 2019 года можем увидеть и те же 27", - прогнозирует член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.