Индекс РТС будет завершать 2019 год вблизи 1100 – 1200 п. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

" Развивающимся рынкам, в частности, российскому, будет непросто в ситуации схлопывания глобального фондового пузыря удерживать позиции. И все-таки, очень похоже, удержимся. Индекс РТС на уровне +/- 1 000 п., при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция. Финансовые потрясения 2008, 2011, 2014-16 годов показали, что худшее, что может получить покупатель отечественных акций, – 500-700 п. по индексу РТС. И это при отвесном падении рубля. Чего в наступающем году не ожидается. Наш прогноз: 900 п. – временно достижимая величина, но основные шансы за то, что индекс будет завершать 2019 год вблизи 1 100 – 1 200 п.", - прогнозирует член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.