Выйти из диапазона $50-70 за баррель нефти не удастся - ИК "ФИНАМ"

"Прошедший год стал чрезвычайно волатильным для рынка "черного золота". Надежды у нефтетрейдеров были большие, звучали прогнозы по ценам на уровне $100 за Brent, однако инвесторы даже не предполагали, что могут увидеть столь сильную просадку цен. В последние полгода мировой рынок нефти "вошел в штопор". Санкции против Ирана оказались не слишком суровыми, а весомый вклад в дисбаланс спроса и предложения внесли США. Осенью на рынке начал образовываться переизбыток нефти, вызвавший стремительный обвал. В октябре Brent взяла курс на снижение и прочно застряла в "медвежьих лапах". Сейчас котировки нефти находятся на уровне $53. Аналитики вспоминают 2015 год, когда дисбаланс спроса и предложения обвалил цены Brent до $27 за баррель, что привело к вынужденному соглашению стран-экспортеров о сокращении добычи. Но сейчас ситуация осложняется тем, что ОПЕК уже не имеет прежней силы. Сделка года по сокращению уровня добычи стран ОПЕК+ в итоге не смогла должным образом повлиять на цены. Глядя на 2019 год, эксперты пока прогнозируют позитивный выход из кризисной ситуации. Есть надежда на рост экономики азиатского региона - постепенный отказ стран от угля в пользу нефти. Мнения аналитиков о цене расходятся. Понятно сейчас лишь одно, выйти нефти из диапазона $50-70 за баррель не удастся. Ждать возвращения к трехзначным значениям, как в начале года, не стоит", - отмечают в ИК "ФИНАМ".