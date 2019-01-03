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03 января 2019 года 17:36
Выйти из диапазона $50-70 за баррель нефти не удастся - ИК "ФИНАМ"
"Прошедший год стал чрезвычайно волатильным для рынка "черного золота". Надежды у нефтетрейдеров были большие, звучали прогнозы по ценам на уровне $100 за Brent, однако инвесторы даже не предполагали, что могут увидеть столь сильную просадку цен. В последние полгода мировой рынок нефти "вошел в штопор". Санкции против Ирана оказались не слишком суровыми, а весомый вклад в дисбаланс спроса и предложения внесли США. Осенью на рынке начал образовываться переизбыток нефти, вызвавший стремительный обвал. В октябре Brent взяла курс на снижение и прочно застряла в "медвежьих лапах". Сейчас котировки нефти находятся на уровне $53. Аналитики вспоминают 2015 год, когда дисбаланс спроса и предложения обвалил цены Brent до $27 за баррель, что привело к вынужденному соглашению стран-экспортеров о сокращении добычи. Но сейчас ситуация осложняется тем, что ОПЕК уже не имеет прежней силы. Сделка года по сокращению уровня добычи стран ОПЕК+ в итоге не смогла должным образом повлиять на цены. Глядя на 2019 год, эксперты пока прогнозируют позитивный выход из кризисной ситуации. Есть надежда на рост экономики азиатского региона - постепенный отказ стран от угля в пользу нефти. Мнения аналитиков о цене расходятся. Понятно сейчас лишь одно, выйти нефти из диапазона $50-70 за баррель не удастся. Ждать возвращения к трехзначным значениям, как в начале года, не стоит", - отмечают в ИК "ФИНАМ".
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03 января 2019 года 14:30
"Что касается цен на нефть, то до мая, когда истечет срок временных разрешений на экспорт иранской нефти, сильный рост котировок маловероятен. Ключевым моментом является статистика из Китая, которая показывает замедление темпов роста экономики. Центральный банк Китая вечером в среду заявил, что он... читать дальше
.03 января 2019 года 10:35
Американские фондовые индексы завершили первую сессию 2019 года в "плюсе". Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.03 января 2019 года 09:12
"Падение фьючерсов на американские фондовые индексы в первой половине дня оказывало давление на рисковые инструменты и способствовало укреплению курса иены против других основных валют. Индекс Доу-Джонса упал с открытия торгов более чем на 1,5%, однако впоследствии полностью скорректировал это... читать дальше
.29 декабря 2018 года 18:22
"Мы полагаем, что текущие цены на нефть имеют потенциал дальнейшего снижения. Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи сырья должны нивелировать рост производства и запасов нефти в США. Однако риск переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке остается существенным. Крупные... читать дальше
.29 декабря 2018 года 12:23
По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:29
Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель. читать дальше
.28 декабря 2018 года 18:52
На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный... читать дальше
.28 декабря 2018 года 14:18
"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:37
"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019... читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:55
Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"
"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для... читать дальше
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