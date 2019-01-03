Рубль продолжит немного укрепляться - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль на первых торгах 2019 года несколько укрепляется по отношению к доллару и евро, несмотря на падение нефтяных котировок. Поводом к укреплению российской валюты стало некоторое улучшение настроений на мировых торговых площадках. Курс доллара расчетами "завтра" на МосБирже снижался на 12:30 мск к отметке 68,9 рубля, хотя на последних торгах 2018 года он поднимался почти до 70 рублей. Курс евро находится вблизи уровня 79,5 рублей, тогда как в конце прошлого года на время превышал 80 рублей. Основные российские фондовые индексы при этом показывают разнонаправленную динамику. Укрепление рубля наблюдается вопреки падению цен на нефть, которые теряют более 1%. Участники рынка опасаются замедления роста мировой экономики и переизбытка предложения нефти на мировом рынке. Вместе с тем на мировых фондовых биржах наблюдается улучшение настроений, так как инвесторы ждут скорых переговоров по поводу разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Об этом заявил и американский президент Дональд Трамп, который ждет возобновления роста на биржах США после некоторых подвижек в решении торгового вопроса. Кроме того, торги на российском валютном рынке проходят при небольших объемах в связи с продолжением праздников. Торговые сессии состоятся 3 и 4 января, и затем торги в России возобновятся только 8 января. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль будет продолжать торговаться вблизи достигнутых уровней - 79,5-79,7 рубля против евро и 68,7-69 рублей против доллара", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.