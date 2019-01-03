.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс РТС на уровне +/- 1000 пунктов при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 января 2019 года 12:53
Индекс РТС на уровне +/- 1000 пунктов при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Развивающимся рынкам, в частности, российскому, будет непросто в ситуации схлопывания глобального фондового пузыря удерживать позиции. И все-таки очень похоже, что удержимся. Индекс РТС на уровне +/- 1000 пунктов при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция. Финансовые потрясения 2008, 2011, 2014-16 годов показали, что худшее, что может получить покупатель отечественных акций - 500-700 пунктов по индексу РТС. И это при отвесном падении рубля. Чего в наступающем году не ожидается. Наш прогноз: 900 пунктов - временно достижимая величина, но основные шансы за то, что индекс будет завершать 2019 год вблизи 1100-1200 пунктов", - указывает партнер ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.
.
03 января 2019 года 17:36
"Прошедший год стал чрезвычайно волатильным для рынка "черного золота". Надежды у нефтетрейдеров были большие, звучали прогнозы по ценам на уровне $100 за Brent, однако инвесторы даже не предполагали, что могут увидеть столь сильную просадку цен. В последние полгода мировой рынок нефти "вошел в... читать дальше
.03 января 2019 года 14:30
"Что касается цен на нефть, то до мая, когда истечет срок временных разрешений на экспорт иранской нефти, сильный рост котировок маловероятен. Ключевым моментом является статистика из Китая, которая показывает замедление темпов роста экономики. Центральный банк Китая вечером в среду заявил, что он... читать дальше
.03 января 2019 года 10:35
Американские фондовые индексы завершили первую сессию 2019 года в "плюсе". Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.03 января 2019 года 09:12
"Падение фьючерсов на американские фондовые индексы в первой половине дня оказывало давление на рисковые инструменты и способствовало укреплению курса иены против других основных валют. Индекс Доу-Джонса упал с открытия торгов более чем на 1,5%, однако впоследствии полностью скорректировал это... читать дальше
.29 декабря 2018 года 18:22
"Мы полагаем, что текущие цены на нефть имеют потенциал дальнейшего снижения. Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи сырья должны нивелировать рост производства и запасов нефти в США. Однако риск переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке остается существенным. Крупные... читать дальше
.29 декабря 2018 года 12:23
По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:29
Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель. читать дальше
.28 декабря 2018 года 18:52
На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный... читать дальше
.28 декабря 2018 года 14:18
"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:37
"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.