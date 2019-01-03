Индекс РТС на уровне +/- 1000 пунктов при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Развивающимся рынкам, в частности, российскому, будет непросто в ситуации схлопывания глобального фондового пузыря удерживать позиции. И все-таки очень похоже, что удержимся. Индекс РТС на уровне +/- 1000 пунктов при дивидендной доходности в 5-6% - достойная инвестиция. Финансовые потрясения 2008, 2011, 2014-16 годов показали, что худшее, что может получить покупатель отечественных акций - 500-700 пунктов по индексу РТС. И это при отвесном падении рубля. Чего в наступающем году не ожидается. Наш прогноз: 900 пунктов - временно достижимая величина, но основные шансы за то, что индекс будет завершать 2019 год вблизи 1100-1200 пунктов", - указывает партнер ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.