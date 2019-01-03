Начало 2019 года - трудное время для нацвалюты - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Начало 2019 года - время трудное для нацвалюты. Прошедшая коррекция нефти, предстоящее повышение НДС, ускорение инфляции - причины и спутники ослабления. Так что доллар/рубль на 72 и евро/рубль на 83, увы, реалистичная перспектива ближайшего месяца. Однако более длинный прогноз оптимистичнее. Предполагаем, рамки колебаний рубля - это 57-72 в паре с долларом и 70-85 в паре с евро. Если верхние рамки будут отработаны в начале года, то далее ждем сползания пар к нижним границам указанных диапазонов", - отмечает партнер ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.