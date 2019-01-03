Рынок акций РФ начнет 2019 год снижением - ГК "Форекс Клуб"

"Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем объемы торгов, скорее всего, будут небольшими", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.