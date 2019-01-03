Ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,8% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,8%, вблизи отметки 2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Во второй половине дня некоторое влияние на локальный рынок акций может оказать публикация ряда статистических показателей в США. Наиболее важным из них станут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16:30 мск)", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.