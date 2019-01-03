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03 января 2019 года 09:12
Курс доллар/иена вновь поднялся выше 109 - Forexite
"Падение фьючерсов на американские фондовые индексы в первой половине дня оказывало давление на рисковые инструменты и способствовало укреплению курса иены против других основных валют. Индекс Доу-Джонса упал с открытия торгов более чем на 1,5%, однако впоследствии полностью скорректировал это падение. Курс доллар/иена после падения до уровня 108,70, минимального с июня прошлого года, вновь поднялся выше уровня 109 и достиг отметки 109,45. Закрытию позиций по рисковым инструментам способствуют опасения замедления темпов экономического роста мировой экономики. Подобным настроениям способствуют опубликованные значения индексов деловой активности за декабрь в Китае и некоторых странах Европы(19), которые оказались ниже прогнозируемых уровней. Курс евро/иена упал почти на 200 пунктов - до отметки 123,84. Курс фунт/иена понизился почти на 250 пунктов - до уровня 137,39. Курс австралийский доллар/иена упал на 130 пунктов - до уровня 75,96, минимального с сентября 2016 года. Президент США Трамп заявил, что падение котировок на фондовых рынках в прошлом месяце было лишь "небольшим затруднением". Трамп отметил, что котировки росли долгое время и будут продолжать расти", - отмечают в Forexite.
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03 января 2019 года 17:36
"Прошедший год стал чрезвычайно волатильным для рынка "черного золота". Надежды у нефтетрейдеров были большие, звучали прогнозы по ценам на уровне $100 за Brent, однако инвесторы даже не предполагали, что могут увидеть столь сильную просадку цен. В последние полгода мировой рынок нефти "вошел в... читать дальше
.03 января 2019 года 14:30
"Что касается цен на нефть, то до мая, когда истечет срок временных разрешений на экспорт иранской нефти, сильный рост котировок маловероятен. Ключевым моментом является статистика из Китая, которая показывает замедление темпов роста экономики. Центральный банк Китая вечером в среду заявил, что он... читать дальше
.03 января 2019 года 10:35
Американские фондовые индексы завершили первую сессию 2019 года в "плюсе". Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.29 декабря 2018 года 18:22
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.29 декабря 2018 года 12:23
По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:29
Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель. читать дальше
.28 декабря 2018 года 18:52
На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный... читать дальше
.28 декабря 2018 года 14:18
"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:37
"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019... читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:55
Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"
"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для... читать дальше
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