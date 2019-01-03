Курс доллар/иена вновь поднялся выше 109 - Forexite

"Падение фьючерсов на американские фондовые индексы в первой половине дня оказывало давление на рисковые инструменты и способствовало укреплению курса иены против других основных валют. Индекс Доу-Джонса упал с открытия торгов более чем на 1,5%, однако впоследствии полностью скорректировал это падение. Курс доллар/иена после падения до уровня 108,70, минимального с июня прошлого года, вновь поднялся выше уровня 109 и достиг отметки 109,45. Закрытию позиций по рисковым инструментам способствуют опасения замедления темпов экономического роста мировой экономики. Подобным настроениям способствуют опубликованные значения индексов деловой активности за декабрь в Китае и некоторых странах Европы(19), которые оказались ниже прогнозируемых уровней. Курс евро/иена упал почти на 200 пунктов - до отметки 123,84. Курс фунт/иена понизился почти на 250 пунктов - до уровня 137,39. Курс австралийский доллар/иена упал на 130 пунктов - до уровня 75,96, минимального с сентября 2016 года. Президент США Трамп заявил, что падение котировок на фондовых рынках в прошлом месяце было лишь "небольшим затруднением". Трамп отметил, что котировки росли долгое время и будут продолжать расти", - отмечают в Forexite.