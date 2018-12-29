Потенциально возможное движение курса доллара США в район 75-85 руб. представляет собой экстремальный сценарий - ИК "Алго Капитал"

"С технической точки зрения, мы ожидаем в 2019 году движения валютной пары USD/RUB в диапазоне 60-85 руб. Потенциально возможное движение курса доллара США в район 75-85 руб. представляет собой экстремальный сценарий. Он способен реализоваться в случае дальнейшего усугубления внешнеполитической напряженности и введения новых жестких санкций в отношении РФ", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.