Цены на нефть имеют потенциал дальнейшего снижения - ИК "ДОХОДЪ"

"Мы полагаем, что текущие цены на нефть имеют потенциал дальнейшего снижения. Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи сырья должны нивелировать рост производства и запасов нефти в США. Однако риск переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке остается существенным. Крупные российские государственные компании планируют наращивать производство, а США продолжают наращивать темпы добычи. На фоне роста процентных ставок в США и роста вероятности рецессии в американской экономике, лучше остальных может оказаться золото. В металлах и удобрениях мы ждем "боковой" тренд", - отмечают аналитики ИК "ДОХОДЪ".