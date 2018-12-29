Вряд ли увидим какие-либо существенные движения рынка акций - ИК "ФИНАМ"

"Маловероятно, что до вечера мы увидим какие-либо существенные движения и на фондовой и на валютной секциях. Отсутствие торгов на других биржах мира и практически полный информационный вакуум не только лишают инвесторов хоть каких-то ориентиров, но и сводят смысл повышенной торговой активности к нулю. Думается, что чем ближе к вечеру, тем всё большее количество трейдеров предпочтёт пустому созерцанию торговых мониторов с неподвижными котировками подготовку к неумолимо надвигающимся праздникам", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Алексей Коренев.