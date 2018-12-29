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29 декабря 2018 года 16:53
Вряд ли увидим какие-либо существенные движения рынка акций - ИК "ФИНАМ"
"Маловероятно, что до вечера мы увидим какие-либо существенные движения и на фондовой и на валютной секциях. Отсутствие торгов на других биржах мира и практически полный информационный вакуум не только лишают инвесторов хоть каких-то ориентиров, но и сводят смысл повышенной торговой активности к нулю. Думается, что чем ближе к вечеру, тем всё большее количество трейдеров предпочтёт пустому созерцанию торговых мониторов с неподвижными котировками подготовку к неумолимо надвигающимся праздникам", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Алексей Коренев.
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29 декабря 2018 года 12:23
По итогам декабря евро вырос благодаря повсеместному ослаблению доллара. Однако на месячном графике пара EUR/USD осталась в русле медвежьего тренда, расположившись неподалеку от минимумов середины 2017 года, отмеченных на подходе к отметке 1.12, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов... читать дальше
.29 декабря 2018 года 09:29
Фондовые индексы США впервые в декабре 2018г. выросли по итогам недели. Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель. читать дальше
.28 декабря 2018 года 18:52
На прошедшей неделе мировые цены на нефть продолжали снижаться под влиянием высокого предложения, а также возможного срыва сделки ОПЕК+, несмотря на заверения участников о планируемом снижении добычи, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Дополнительный... читать дальше
.28 декабря 2018 года 14:18
"Бегство от рисков уже не носит такого агрессивного масштаба как в начале недели, но инвесторы определенно продолжают нервничать. Об этом говорит сохраняющийся спрос на такие защитные валюты, как иена и франк. Доллар же продолжает страдать от политических проблем в США, а пристальное внимание... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:37
"EUR продолжает незначительно укрепляться. Пара EURUSD торгуется в районе отметок 1.145. Основным фактором давления на USD сейчас выступает продолжающаяся приостановка работы американского правительства. По последней информации, возобновление работы правительства произойдет не ранее начала 2019... читать дальше
.28 декабря 2018 года 11:55
Основными вызовами для нефтяного рынка в 2019г. станут: дальнейший рост производства в США и замедление темпов роста глобальной экономики - "Нордеа Банк"
"Нефтяные контракты завершают год сдержанным ростом (+2%), после того как на торгах накануне вновь демонстрировали снижение на 5%. Brent торгуется в районе отметки $53.2/bbl, WTI $45.6/bbl. Повышенная волатильность последних дней обусловлена фактором “тонкого” рынка и отсутствием значимых для... читать дальше
.28 декабря 2018 года 09:45
Рынок акций США вышел в плюс по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы Азии растут, Nikkei 225 в минусе из-за предупреждения Банка Японии о рисках. Нефть дорожает, несмотря на новости о росте запасов в США, Brent вернулась выше $53. читать дальше
.28 декабря 2018 года 09:14
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,82%, закрывшись на отметке 2327,81 п. На данном этапе поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2380 пунктов, указывает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Локальная поддержка во фьючерсе на... читать дальше
.27 декабря 2018 года 16:33
Нефтяные котировки еще какое-то время будут достаточно сильно коррелировать с движениями на биржах США - ИК "ФИНАМ"
"После бурного роста накануне в четверг нефтяные котировки сорта Brent теряют 2,37%, проводя торги вблизи уровня 53. В последнее время цены на нефть неуклонно следовали за динамикой американского фондового рынка, и стремительный рост на биржах США, который привел к закрытию "коротких" позиций и у... читать дальше
.27 декабря 2018 года 14:09
Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов - Промсвязьбанк
"Мы сохраняем относительный оптимизм в области динамики цен на нефть на горизонте ближайших двух кварталов, но, как и в случае с рынками капитала, существенно более негативны на вторую половину следующего года. При весьма неравномерной ценовой динамике в течение года, мы, тем не менее, ожидаем,... читать дальше
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