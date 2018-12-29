По итогам года индекс МосБиржи подрос почти на 12%, а вот РТС упал на 8% - "Открытие Брокер"

"Последние торги на российском рынке проходили при весьма низкой активности участников. К обеду объём сделок на основной секции едва превысил 2,5 млрд рублей. По итогам года индекс МосБиржи подрос почти на 12%, а вот РТС упал на 8%. В остальном можно сказать, что рынок остался на месте, а изменения произошли в рамках динамики курса рубля, который ослаб почти на 21%. Явным разочарованием вновь был розничный сектор, а вот силу показал нефтегазовый сегмент. Также стоит отметить рост дивидендной доходности отечественного рынка. Окончательные цифры ещё предстоит подсчитать, но данный параметр будет выше, чем в 2017 году. Однако главным позитивным итогом уходящего года можно считать то, что число индивидуальных инвестиционных счетов уже превысило 500 тыс. Растёт и число брокерских счетов, хотя и не столь высокими темпами, как хотелось бы. Облигации, акции, дивиденды уже не являются ругательными словами для населения, поэтому рынок будет жить и развиваться", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.